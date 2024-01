Open d’Australie : sept Français sur les courts pour clôturer le deuxième tour

Après sa première victoire en Grand Chelem obtenu au premier tour contre Laslo Djere, Arthur Cazaux est attendu ce jeudi en "night session" de la Margaret Court Arena, à partir de 19 heures. Un plongeon dans l’ambiance survoltée des soirées australiennes devant près de 7 500 spectateurs et avec pour adversaire une des stars montantes du circuit, Holger Rune, tête de série N.8.

Le jeune et talentueux Danois est tout sauf un inconnu pour le récent champion du challenger de Nouméa, puisque le Montpelliérain l’a affronté à six reprises chez les jeunes. Pour un total de cinq victoires !

Les choses ont bien changé depuis et, malgré ce passif, Rune reste bien évidemment le favori de cette rencontre. Arthur Cazaux devra notamment compter sur son énorme service s’il veut perturber le Danois. " Va falloir qu’il serve à la perfection. Comme au premier set contre Djere où il était à 70 % de premières et surtout qu’il maintient ce ratio tout le temps, a précisé son entraîneur Stéphane Huet dans le journal l’Equipe. Hoger est très difficile à déborder. Il faut qu’Arthur garde cette intensité de fond de court et saisisse le peu d’occases qu’il aura dans l’échange pour lui rentrer dedans."

Fils et Humbert ont leur chance

Deux autres Français affronteront des joueurs bien mieux classés. Le qualifié Hugo Grenier sera opposé au Canadien Félix Auger-Aliassime, tête de série N.27. Et Clara Burel, 51e, rencontrera l’Américaine Jessica Pegula, tête de série N.5.

De son côté, le grand espoir Arthur Fils, 34e à l’ATP à 19 ans, jouera la tête de série N.28, le Néerlandais Tallon Griekspoor, qui à 27 ans n’a cependant atteint le troisième tour en Grand Chelem qu’à une seule reprise, à l’Open d’Australie l’an passé. Les meilleures chances tricolores reposeront donc logiquement sur Ugo Humbert, tête de série N.21, qui fera face au Chinois Zhizhen Zhang, 54e à l’ATP. Enfin, à 27 ans, Océane Dodin, 95e à la WTA, tentera de franchir pour la première fois la barrière du deuxième tour en Grand Chelem contre l’Italienne Martina Trevisan, 59e.

Du beau monde chez les favoris

Chez les favoris, la Polonaise Iga Swiatek, N.1 mondiale, en quête d’un premier titre à l’Open d’Australie ou elle n’a jamais fait mieux qu’une demi-finale (en 2022), va retrouver l’adversaire qui l’avait alors sèchement battue, l’Américaine Danielle Collins.

La méfiance sera donc de mise dans le clan de la Polonaise même si son adversaire de 30 ans, ancienne N.7 mondiale retombée au 62e rang, n’est pas au meilleur de sa forme.

Pour sa part, Carlos Alcaraz sera également sur son quant-à-soi face à l’Italien Lorenzo Sonego. Ce dernier, 46e mondial, l’a en effet dominé lors de leur unique affrontement sur le circuit jusque-là, à Cincinnati en 2021.

N.3 mondial, le Russe Daniil Medvedev sera largement favori devant le Finlandais Emil Ruusuvuori, tout comme la N.3. mondiale, la Kazakhe Elena Rybakina, opposée à la Russe Anna Blinkova.