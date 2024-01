Open d’Australie : Swiatek-Kenin et Alcaraz-Gasquet au menu du jour

Iga Swiatek ouvrira les festivités contre l’Américaine Sofia Kenin. L’Américaine, 41e joueuse mondiale, éliminée au 1er tour à Brisbane et au deuxième à Hobart lors de ses deux tournois de préparation, ne devrait pas poser trop de difficulté à la Polonaise.

Carlos Alcaraz devrait lui aussi se défaire a priori assez facilement du Français Richard Gasquet : l’un des plus anciens joueurs du circuit, à 37 ans, a dégringolé au 155e rang mondial après sa défaite la semaine dernière au 1er tour à Auckland, tournoi qu’il avait remporté l’an dernier. Même s’il débarque à Melbourne sans aucun tournoi de préparation, Alcaraz, 20 ans, possède une marge de sécurité sur Gasquet.

Cazaux face à Djere

La 1573 Arena sera elle le théâtre du retour d’Angelique Kerber. A 35 ans, l’Allemande, triple vainqueur de tournois du Grand Chelem dont l’Open d’Australie en 2016, revient près d’un an après avoir mis au monde une fille, Liana. Aujourd’hui classée au-delà de la 600e place mondiale, elle sera opposée à l’Américaine Danielle Collins (62e), finaliste à Melbourne en 2022. Outre Gasquet, cinq autres Français sont au programme de la 3e journée : Grégoire Barrère, Arthur Fils et Arthur Cazaux chez les hommes, Océane Dodin et Clara Burel chez les femmes.

Des hommes, Barrère (83e) aura la tâche la plus difficile face à l’Américain Tommy Paul (tête de série N.14). Arthur Fils (35e) mesurera ses progrès contre le Tchèque Jiri Vesely (293e mondial), seizième de finaliste à l’US Open 2023 mais qui n’a plus passé le 1er tour lors de ses quatre derniers tournois. Cazaux (108e), récent vainqueur du Challenger de Nouméa et qui a bénéficié d’une invitation, aura en face de lui un sacré client, le coriace serbe Laslo Djere (33e).

Chez les femmes, Burel (51e) sera grande favorite devant la Serbe Aleksandra Krunic, dont le classement (687e) ne lui permet même pas d’entrer directement dans le tableau final des tournois du circuit ATP. L’adversaire de Dodin (95e), la Chinoise Zhu Lin (33e), est d’un tout autre calibre.