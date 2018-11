Voile. À bientôt 59 ans, le tenant du titre rempile dès dimanche pour une huitième édition de la célèbre course entre Saint-Malo et la Gouadeloupe. Il s’élance quatre ans plus tard sur un frêle trimaran de 12 mètres, réplique du bateau avec lequel Mike Birch a remporté la première édition de la Route, en 1978.