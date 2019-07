Des auteurs jeunesse à la rencontre des écoliers

Sur le chemin de Voh (lire en page 23), deux invités du festival L’île Ô Livres se sont arrêtés mardi à Bourail. Et plus précisément à l’école Saint-Joseph. Il s’agissait de Malika Doray et de Xavier Eginard, lauréat de la 2e édition du concours roman jeunesse Hachette Calédonie avec son livre Karoucas le géant de Bourail.

« C’est par le biais de Marie Euriminda, la responsable de la bibliothèque que nous avons pu avoir Malika Doray, auteure et illustratrice, pour intervenir dans la classe de grande section. Par contre, Xavier Eginard, qui intervient en CM2, c’est grâce à une amie qui connaît la responsable du festival LÔL et qui l’a sollicité pour nous », s’est félicitée Lenka Saminadin, la directrice de l’école Saint-Joseph. « Cette rencontre a pour objectif de permettre aux enfants, surtout les cm2, d’échanger avec l’auteur. »

Une rencontre attendue

Pour préparer cette venue, maître Frédéric de la classe de cm2 a fait lire le livre primé aux enfants. « Avec les enfants, on a préparé aussi les questions à poser à l’auteur. Les écoliers ont aussi réalisé des illustrations en rapport avec le livre, qu’ils lui ont présentées », a indiqué maître Frédéric.

Mardi, de 9 à 10 heures, les élèves ont donc pu échanger et partager avec Xavier Eginard, sur son métier mais également sur son livre, qu’ils ont tous énormément apprécié. « Cette rencontre avec l’auteur est très intéressante pour nous, car il nous présente un livre qu’il a écrit et qu’il n’a pas présenté encore à tout le monde. J’ai adoré l’histoire », a indiqué Siméo. Sa camarade Ylanna n’en pense pas moins. « Je suis contente d’avoir pu rencontrer l’auteur de Karoucas le géant de Bourail, car ce livre parle de Bourail et de la Roche Percée. Je l’ai trouvé très intéressant et du coup je l’ai lu en deux jours », s’est-elle enthousiasmée.

L’auteur lui aussi a été très touché par l’accueil des élèves et s’est dit surpris de voir que son tout premier livre connaissait le succès auprès des jeunes. « J’ai toujours raconté des histoires dans la famille, car je suis l’aîné d’une grande fratrie et j’ai également de nombreux cousins, neveux et nièces. A chaque fois que je devais garder tout ce petit monde, je leur racontais des histoires que j’inventais pour passer le temps et même lors des voyages en voiture », raconte Xavier Eginard. « En 2016, j’ai commencé à les écrire pour la famille, car je pensais que je n’étais pas capable d’écrire pour le public. C’est lors du concours Hachette Nouvelle-Calédonie, que j’ai proposé pour la première fois un texte ». L’auteur a trouvé également intéressante cette rencontre avec les élèves. « J’ai en face de moi des lecteurs qui sont impartiaux. Pas comme la famille qui me dit que c’est bien, juste pour être gentille avec moi. Là, j’ai des élèves qui me disent que ce livre est bien pour telle raison, que certains passages ont été durs ou qu’ils n’ont pas compris. Ce retour est vraiment très important pour moi. Les échanges ont été très riches », a-t-il conclu.

Les élèves de grande section eux ont pu passer 40 minutes avec Malika Dorey, auteure qu’ils connaissent par le biais des histoires racontées par Marie Eurimindia lors de leur passage à la bibliothèque municipale.