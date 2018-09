Des élèves du Sacré-Cœur sur les planches

BOURAIL. Dans le cadre de la liaison CM2/6e préconisée par les nouveaux programmes, les élèves de CM2 de l’école Saint Joseph et 6e du collège Sacré-Cœur ont présenté, dernièrement, deux pièces de théâtre au Colisée. Les jeunes acteurs en herbe ont répété tous les jeudis depuis le début de l’année sous la houlette de Dominique Sala et de Frédéric Cheval, respectivement professeur de français au collège Sacré-Cœur et professeur des écoles à Saint-Joseph.