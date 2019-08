Deux projets éducatifs sur le monde du cheval

L’école des Lys d’eau mais aussi la Segpa du collège Louis-Léopold-Djiet ont sollicité le Kiwanis club Erythrines pour bénéficier d’une aide financière. Dernièrement, des membres du club de service ont décidé de rendre visite aux élèves et aux personnels des deux établissements scolaires.

La délégation conduite par Sylvana Bima, la présidente du club, s’est d’abord arrêtée à l’école des Lys d’eau dont la demande d’aide portait sur le financement d’un projet équestre. « Le projet équitation concerne les quatre classes de CP/CE1. Chaque classe fait quatre séances d’équitation. Donc une fois par semaine, on emmène nos écoliers à Téné, où se trouve le centre équestre », explique maîtresse Pascale. « C’est un super-projet éducatif, qui en plus de leur apprendre à faire du cheval et à connaître l’animal, permet aussi de créer de la cohésion entre eux. Le seul petit bémol, c’est que ça coûte cher. »

Pour financer ce projet, l’école peut compter sur une aide financière de l’association des parents d’élèves. La mairie de Bourail prend en charge le transport jusqu’au centre équestre. « Les enfants ont mis eux aussi la main à la pâte, en procédant à des ventes de gâteaux. Mais cela ne suffit pas, d’où notre appel au club de service », explique l’enseignante. Sylvana Bima a ainsi remis à Laure De la Fenêtre, la directrice des Lys d’eau, un chèque de 79 200 francs. « Cette somme couvre les cours pour une classe d’une vingtaine d’enfants », a-t-elle souligné.

A l’issue de ce premier don, la délégation s’est rendue à la Segpa du collège Louis-Léopold-Djiet, voisine de l’école.

Cette fois, elle a remis un chèque de 50 000 francs aux élèves de quatrième, qui au mois de septembre prochain, vont s’envoler pour l’Australie.

« Au cours de leur périple, ces derniers doivent prendre également des cours d’équitation dans un centre équestre de Brisbane », dévoile Sylvana Bima.