Générations NC se présente aux Bouraillais

BOURAIL. Après Païta, Poya et Népoui, jeudi soir, c’est à Bourail que les membres du nouveau mouvement Générations NC ont tenu une réunion d’information, au restaurant La Restauration bouraillaise. « Cette réunion s’inscrit dans le cadre de notre tournée de Calédonie », a indiqué Domitille Dubern, chargée de communication du mouvement. Un peu plus d’une trentaine de personnes ont participé à cette rencontre dont l’objectif était de faire connaître aux Bouraillais le mouvement, les principes qui l’animent, ses valeurs, son fonctionnement et également présenter les femmes et les hommes qui en font partie. Durant la réunion, qui a duré deux heures, divers intervenants ont pris la parole pour expliquer au public, leur choix de rejoindre ce nouveau mouvement porté par Nina Julié et Nicolas Metzdorf. Celui-ci a pris le micro en premier pour rappeler les raisons qui les ont poussés à quitter Calédonie ensemble. « La première raison, a-t-il indiqué, c’est le non-respect de la démocratie et la deuxième, la parole donnée pendant la campagne électorale. »

Tour à tour les intervenants se sont succédé pour prendre la parole. Nina Julié a tenu à préciser : « On a créé ce mouvement car on voulait faire quelque chose de bien. Ça ne veut pas dire que l’on va tout révolutionner mais on a la volonté de le faire. » Les personnes qui le souhaitaient ont pu poser des questions à l’équipe. Les échanges ont été riches et nombreux. Prochaine étape pour Générations NC, une rencontre avec la population du Mont-Dore.