La ZCO part en guerre contre « la langue de belle-mère »

Avant de lancer le chantier de régulation d’espèces végétales envahissantes, notamment de la Sansevieria trifasciata, plus communément appelée langue de belle-mère, commandité par la province Sud sur la zone de la Roche-Percée, le comité de gestion de la Zone côtière Ouest (ZCO) a organisé, mardi soir, une réunion d’information et de sensibilisation sur ces espèces.

Cette rencontre a eu lieu à la pépinière de l’association Bwärä tortues marines à la Roche-Percée. « L’objectif de notre rencontre de ce soir [mardi soir], indique Florian Boisseau, coordinateur de la ZCO, c’est qu’au travers du chantier de régulation, on fasse aussi de la sensibilisation. Et ce, d’autant plus que c’est un chantier participatif où l’on demande au plus grand nombre de venir aider. » Et de rajouter : « Lors de cette réunion de lancement du chantier, j’ai fait également une présentation de toutes les espèces envahissantes. Il a été aussi question de la stratégie des espèces exotiques envahissantes. » Au plus grand dam des organisateurs, cette réunion n’a malheureusement pas attiré le nombre de participants escompté.

Un manque de volontaires

Seuls les jeunes de la tribu de Gouaro, impliqués dans ce chantier, et deux membres de l’association Bwärä tortues marines y ont pris part. « A la Roche, il y a de grosses poches de Sansevieria qui sont situées dans une aire marine protégée », a expliqué Florian Boisseau. « D’où notre priorité d’intervention sur ce site parce qu’il est classé au code de l’environnement. Comme je l’ai dit, c’est un chantier participatif car après notre passage de régulation, l’association Bwärä tortues marines, dont l’une des missions est aussi le reboisement, va végétaliser l’espace nettoyé. »

Le chantier de régulation devrait s’achever cette semaine. « Cette prestation consiste à réguler, voire éradiquer, la Sansevieria sur 500 m2, sur trois patchs différents situés sur le front de mer », dévoile le coordonnateur de la ZCO. « On a prévu trois jours pour venir à bout de ces plantes envahissantes.

Bernard, Térence, Edson et François (3e à partir de la gauche) sont les jeunes de la tribu de Gouaro qui interviennent sur le chantier.

Cinq jeunes vont travailler sans relâche toute la journée pour mener à bien cette mission. On a demandé aussi aux résidents de la Roche-Percée de se mobiliser et de nous aider, car il est dit que les habitants d’un site ont la responsabilité et la gestion citoyenne de leur site. Ce n’est pas forcément à d’autres personnes de venir pour nettoyer. »

Les organisateurs ont donc déploré l’absence des gens de la Roche-Percée à cette réunion. « Ils auraient au moins pu venir faire connaissance avec les jeunes qui vont intervenir sur ce chantier de régulation », estime Mylène Aïfa, la présidente de la ZCO.