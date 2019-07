Les artisans exposent leur savoir-faire au Colisée

Relancées il y a deux ans, les expositions artistiques et artisanales se poursuivent désormais chaque année au Colisée. Dans ce cadre, du 25 au 31 juillet, la structure accueille une nouvelle édition de cette opération.

Mardi soir, Patrick Robelin, le maire de la commune, a procédé au vernissage de cette manifestation en présence des artistes et des invités.

« En 2018, le savoir-faire de nos artistes et artisans a attiré pas moins de 330 visiteurs sur une semaine. C’est dire à quel point le public bouraillais est friand de ces moments de rencontre et de partage », s’est réjoui le maire. « Une fois n’est pas coutume, l’exposition se tient cette année au mois de juillet et ce à la demande des exposants, car le mois de décembre est toujours très chargé en cette période de fêtes ».

Huit artistes

Pour cette nouvelle édition, quatre nouveaux exposants ont rejoint le groupe d’artistes. Au total, ce sont donc huit artistes qui exposent leurs œuvres : tableaux, tressage, composition florale, bijoux…

« Je profite de l’occasion pour remercier les artistes pour leur fidélité et je souhaite la bienvenue aux nouveaux en espérant les retrouver l’année prochaine », a souligné le premier magistrat. Patrick Robelin a aussi salué le travail des exposants qui « ne déméritent pas au fil du temps, loin de là ».

Après le discours du maire, le public présent a pu faire le tour de l’exposition et admirer les œuvres. Cette cérémonie s’est achevée autour d’un cocktail, l’occasion pour les personnes présentes de pouvoir partager leurs impressions et de discuter également avec les exposants.

