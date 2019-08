Les enfants du dispositif Ulis dévoilent leur travail

A la rentrée, une Unité localisée pour l’inclusion scolaire (Ulis) a vu le jour au collège Louis-Léopold-Djiet. Ce dispositif accueille sept jeunes en situation de handicap. Dernièrement, enfants et enseignant ont décidé de recevoir les parents pour leur présenter le fruit de leur travail.

« L’objectif de ces jeunes, c’est qu’ils soient d’abord collégiens, donc, ils font beaucoup d’inclusion. Après, le but, c’est qu’ils fassent plein d’activités. On fonctionne vraiment par projet », explique Jean-Baptiste Langlais, le professeur qui pilote ce dispositif. « Les jeunes ont des apprentissages mais de façon plutôt ludique. Je leur fais faire du français et des maths en priorité, en essayant de faire en sorte que cela passe par des choses concrètes. Par exemple, en français, je leur apprends à lire les recettes de cuisine et en maths à compter les ingrédients pour la recette. On n’a pas beaucoup de cahiers ni beaucoup de livres, mais on manipule beaucoup. »

Une nouvelle unité

L’exposition de photos et de dessins présentée a donc pour objectif d’expliquer aux parents tout ce qui a été a fait depuis le début de l’année.

Préparation d’un bougna à la tribu de Bouirou, atelier cuisine, préparation d’un petit-déjeuner anglais, sortie au centre culturel Tjibaou sont quelques-uns des projets auxquels ils ont participé activement.

« Ce jeune dispositif vient de s’ouvrir mais il fonctionne plutôt bien avec les enseignants du collège qui jouent le jeu. J’ai également avec moi Daniella et Graziella, deux AVS [assistantes vie scolaire] », conclut Jean-Baptiste Langlais.

Les parents ont répondu positivement à l’invitation des enfants. Ils ont d’ailleurs beaucoup apprécié cette initiative. « Je trouve bien que l’on puisse voir ce que fait mon enfant. C’est également intéressant de voir son évolution et le plaisir qu’il prend à être avec ses camarades », se réjouit Chrisma, la maman d’un élève.