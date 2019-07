Les internes aident les seniors à se servir d’un ordinateur

Dans le cadre d’un projet éducatif piloté par Shérone Ahmed Ben Kaddour, adjointe d’éducation à l’internat provincial, en collaboration avec l’association l’Âge d’or, une rencontre a été organisé entre les enfants et les seniors, mercredi.

Cinq mamies de l’association ont participé à cette initiative dont l’objectif était de s’initier aux outils informatiques. « Durant cet échange intergénérationnel, les élèves ont appris aux personnes âgées à se servir d’une tablette, d’un ordinateur portable, etc., mais aussi à créer un compte Messenger, qui permettra à certaines de jouer à la belote avec leurs copines ou encore tout simplement, à faire des photos », a expliqué l’adjointe d’éducation.

Cet échange, premier du genre, a enchanté les participantes. « C’était un après-midi très sympathique. Les filles ont été adorables », a indiqué mémé Michèle. Sa camarade Simone était ravie elle aussi. « C’était très intéressant. Ce que l’on a appris nous a permis d’améliorer nos connaissances dans l’utilisation d’un ordinateur », a-t-elle souligné. Virginie, quant à elle s’est dite également très satisfaite de cet échange avec les jeunes. « J’ai beaucoup apprécié la compagnie des élèves qui étaient là pour nous et elles nous ont beaucoup aidées. Merci à elles. Je serais ravie d’y revenir », s’est-elle enthousiasmée.

Rendez-vous le 7 août autour des gâteaux

Du côté des élèves, même sentiment de satisfaction. « J’ai beaucoup apprécié cette initiative qui m’a permis d’échanger et d’aider des grand-mères. Grâce à mes conseils, elles peuvent maintenant, par exemple, mettre la photo de leurs enfants ou de leurs petits-enfants en fond d’écran de leur ordinateur ou de leur téléphone portable », se réjouit Océane, interne scolarisée en troisième. Le prochain rendez-vous a été fixé. Les mamies et les élèves se retrouveront le mercredi 7 août pour un nouvel apprentissage, dédié cette fois à la confection de gâteaux et autres confiseries orientales.