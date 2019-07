Les nouvelles activités touristiques présentées

Rien de tel qu’un petit-déjeuner pour échanger autour des nouveautés touristiques de la commune. Tous les adhérents de l’Office de tourisme de la commune ont été conviés la semaine dernière au premier petit-déjeuner de l’année. C’est à l’auberge de jeunesse de Poé que les organisateurs ont choisi de réunir les prestataires de services. « Aujourd’hui, nous sommes 35 personnes à faire le déplacement sur Poé, indique Catherine Daverat, la directrice de l’Office. Nous avons choisi la formule « petit-déjeuner » car les gens ne sont pas encore en service et donc peuvent plus facilement se déplacer. »

Et de s’enthousiasmer « Je suis vraiment contente qu’il y ait autant de monde, car nous avons beaucoup de chose à leur communiquer. Ce rendez-vous est aussi l’occasion de faire découvrir l’auberge de jeunesse que beaucoup de personnes ne connaissent pas. » De nouvelles activités ont vu le jour. Comme celle d’Alan Choupeau, prestataire touristique qui propose de nouvelles formules en bateau à fond de verre. « J’ai quatre nouvelles offres. Une randonnée palmée d’une heure quarante-cinq avec un guide de randonnée palmée, ainsi que trois autres excursions à bateau fond de verre, une sur la barrière de corail, d’une heure et demie pour voir des tortues dans l’herbier suivie d’une balade sur la grande barrière de corail, avec explication de la vie du récif. Une deuxième d’une heure et demie au départ du Sheraton pour la faille de Poé pour voir les gros poissons, puis enfin une plus petite excursion de quarante minutes que l’on fait pendant les vacances pour observer les tortues. »

Nouvelle venue

Catherine Daverat a également présenté Sandra Velayoudon qui, à la fin de l’année, va « rejoindre le groupe ». « Sandra va ouvrir une table d’hôte en fin d’année : le domaine des Rusas. C’est une belle signature gastronomique, très douée. »

La directrice de l’Office a aussi présenté le prochain gros événement de promotion du tourisme en province Sud, qui aura lieu le samedi 28 septembre. « Cet événement s’appelle « Evasion Sud », avec Nouvelle-Calédonie Tourisme province Sud (NCTPS) et on veut vraiment les inciter à y participer. » Cette petite réunion de travail conviviale a ravi les participants. « Je trouve que l’on est bien loti à Bourail et l’Office de tourisme fait du bon travail. Ce genre de rencontre est intéressant car il nous permet de faire connaissance avec tous les prestataires et aussi d’échanger entre nous, car on peut s’unir dans certains domaines et travailler ensemble », s’est félicitée Graziella Blomme, gérante de Bourail Shuttle. Edna Bouearan, instigatrice du projet Les sentiers d’Edna, a elle aussi salué cette initiative. « C’est bien de pouvoir se rencontrer et de découvrir ce que font les autres. Si on reste chacun cloîtré dans son coin, on n’avance pas. Ces échanges sont importants pour le développement touristique. »