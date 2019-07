Les professionnels de la filière viande affûtent leurs savoirs

A la demande de l’Ocef et du groupement des bouchers de Nouvelle-Calédonie, le fonds interprofessionnel d’assurance formation (Fiaf) et le centre de formation de l’artisanat (CFA) se sont alliés pour assurer la montée en compétences de salariés de la filière viande. Dans ce cadre un programme de formation a été proposé à ces professionnels. Objectif recherché : permettre à des salariés de se perfectionner avec un expert.

Une remise à niveau

Après une formation découpe qui s’est déroulée au centre de formation des apprentis de Nouville, du 11 au 15 juillet, c’est à l’Ocef de Bourail que s’est déroulée, du 16 au 18 juillet, la deuxième session de cette formation. Elle a été mise en place pour les salariés de trois types d’entreprise : l’Ocef, les ateliers de découpe et les bouchers. « C’est la réalisation d’un projet interentreprises monté entre le syndicat des bouchers et l’Ocef. Nous sommes allés voir le Fiaf, qui finance des projets de formation interentreprises, en leur exprimant un besoin de formation continue dans les métiers de la viande », explique Géraldine Sand, directrice des ressources humaines de l’Ocef. « Une fois le programme monté et le financement par le Fiaf accepté, c’est le CFA de Nouville qui a été sélectionné comme centre de formation. La structure a fait venir de Métropole deux formateurs, qui sont issus de deux organismes de formation, l’Ecole nationale des métiers de la viande (ENSMV) et l’Adiv ».

Christophe Chenille de l’Adiv a assuré ces formations sur les deux plateaux techniques. « Cela permet à l’ensemble des professionnels du territoire de pouvoir aborder la formation sans avoir besoin de descendre sur Nouméa », assure la directrice des ressources humaines.

Durant cette session, il y a eu une partie théorique et une partie pratique sur le terrain. « La première journée, les stagiaires ont fait leur découpe pour que l’on puisse l’adapter entre une découpe métropolitaine et la découpe calédonienne, afin de voir comment on peut améliorer le rendement, la rentabilité. On a vu aussi comment soulager un peu les personnes, pour qu’elles aient des postures moins drastiques en leur faisant utiliser notamment du matériel différent comme la scie, etc. », détaille Christophe Chenille. « Tout le monde a été très participatif et très demandeur, eux comme moi. Donc, c’est un bon échange entre bouchers ». Les stagiaires n’en pensent pas moins.

C’est le cas de Enrick Gayon, employé dans une boucherie. « Cette formation m’a permis de me remettre un peu à niveau, de me rappeler un peu le nom des muscles, car avec le temps, j’ai oublié un peu. C’est très intéressant car cela me permet d’évoluer dans mon métier ».

Jean-Luc Boinemoin, employé de l’Ocef, a lui aussi apprécié ce stage qualifiant. « Lors de cette formation, j’ai appris d’autres méthodes de travail, notamment comment démonter certains morceaux de viande pour les valoriser. Ce que je n’avais pas l’habitude de faire. Si on veut évoluer, cette formation est vraiment nécessaire », avoue-t-il.