Bourail. Pari réussi pour le comité d’initiatives et d’animations de Bourail (CIAB) qui a organisé avec succès, samedi, la fête du vivre ensemble et des savoir-faire. Cette première édition menée en collaboration avec le comité intertribus de Burhaï a rassemblé plusieurs centaines de personnes. Retour en images sur cette journée citoyenne très colorée et riche en partage.