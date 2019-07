Séances de cinéma et spectacles sont désormais gratuits pour les scolaires

Des dossiers importants pour l’aménagement, le développement et l’embellissement de la commune ont été examinés lors du dernier conseil municipal, la semaine dernière. Elus de la majorité et de l’opposition ont voté, sans problème, les douze projets de délibération qui ont été soumis à leur approbation. Ils ont débattu notamment sur celui modifiant le tarif des séances de cinéma et des spectacles culturels à destination des scolaires.

« Nous avons constaté une incohérence entre les cellules cinéma, culture et bibliothèque du service Picaj (Prévention insertion culture animation jeunesse), voire même du CLSPD (Comité local de sécurité et de prévention de la délinquance), dans la mise en pratique de la politique tarifaire communale à destination des scolaires », lance Patrick Robelin, le maire, avant de détailler. « Au cinéma, les films diffusés sont gratuits ou payants (250 F par enfant jusqu’à 99 élèves ou 200 F si plus de 100 jeunes), si demandés par les établissements. A la bibliothèque, les spectacles sont gratuits s’ils ont lieu dans leurs murs mais payants (300 F par élève) si la prestation se déroule au Colisée. Pour la cellule culture, les spectacles sont payants (300 F par jeune) et pour le CLSPD, tous les spectacles sont gratuits, dans le cadre de l’application du contrat. Par souci de cohérence, toutes les cellules du Picaj ont demandé qu’il soit accordé pour les scolaires, la gratuité des spectacles et des diffusions de films organisés ou non par elles. » L’objectif recherché, a expliqué Patrick Robelin, est de faire en sorte que tous les scolaires bénéficient du même traitement, quelle que soit la prestation cinématographique et/ou culturelle à laquelle ils assistent et quelle que soit la cellule qui porte l’opération.

Les conseillers municipaux ont entendu cette demande. Ils ont donc accepté, à l’unanimité la modification des articles 2 et 1 des délibérations antérieures, fixant les tarifs des séances de cinéma et ceux des spectacles culturels.

Par conséquent, désormais, pour ces prestations, les scolaires n’auront plus à payer de droits d’entrée.

P n La place des Flamboyants aménagée Autre délibération votée, l’aménagement de la place des Flamboyants (ex-jardin d’enfants) et de la placette accueillant la pierre du Kiwanis. Ce lieu situé à la sortie nord du village sera réaménagé. Il est envisagé la création d’une aire de repos pour les automobilistes de passage avec un espace restauration, des sanitaires, des tables et des bancs répartis sur l’ensemble de la place. Les élus ont donné leur feu vert pour ce projet et validé le plan de financement (plus de 14 millions de la province Sud et plus de 5 millions six cent, de la mairie). n Une avancée sur le lotissement d’Ourail Les élus ont dû se prononcer sur le budget annexe 2019, relatif au futur lotissement industriel d’Ourail, qui a été arrêté en recettes et en dépenses à la somme de dix millions de francs. La commune, comme l’y autorise la réglementation en vigueur, a décidé de prendre en charge dans son budget principal la subvention d’équilibre. Les élus ont donc voté le transfert de 10 millions de francs du budget principal vers le budget annexe du lotissement 2019. Pour ne pas pénaliser la trésorerie du budget principal, cette somme sera versée par douzième. « L’ouverture de ces crédits va permettre d’engager, dès à présent, les travaux d’études pour la réalisation de ce lotissement », confie le maire. n Vers le raccordement de Bellevue et Ballande Les élus ont aussi étudié le raccordement des particuliers des lotissements Bellevue et Ballande au réseau général d’assainissement communal, dont les travaux sont en cours d’achèvement dans ces deux secteurs. « Ce branchement des particuliers consiste à déconnecter les fosses septiques et les eaux-vannes et de les raccorder directement au réseau communal », indique le premier magistrat. « Les propriétaires, conformément au code des communes, sont tenus de se raccorder au réseau général dans un délai de deux ans. » L’estimation sommaire du coût des travaux pour raccorder les 80 villas concernées est de 40 millions. Même si les conseillers ont donné l’autorisation pour le projet relatif aux études pour le raccordement, ils ont préféré attendre le résultat de ces études, pour fixer le coût de raccordement que les particuliers auront à payer « pour mieux s’adapter aux coûts réels », justifie le maire.