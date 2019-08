Une journée d’information sur les formations, à Pothé

L’association Vö Meari (EPKNC protestante de Pothé) organise, le samedi 24 août, une journée d’information sur les formations à destination de la jeunesse du pays. Au programme de la matinée : 8 heures : ouverture des stands, 8 h 30 : coutume d’accueil, 9 heures : match à 7 sur le plateau sportif (réservé aux enfants, de 6 à 14 ans), de 9 heures à 11 heures : réunion d’information par le RSMA, 11 heures à 12 heures : présentation apiculture et agriculture familiale. Dans l’après-midi, de 13 heures à 15 heures : interventions de Calédoniens (ingénieurs, masters, licence) ayant fait des études supérieures pour partager leurs expériences. Clôture de la journée à partir de 15 h 30, avec la coutume d’au revoir, et le lancement du bingo nocturne. Un bus de 54 places sera mis en place par l’association Vô Méari pour le village afin de permettre aux jeunes qui souhaitent participer à cette journée de se rendre à Pothé. Départ à 8 heures, place Blidy et retour à 17 heures de Pothé.