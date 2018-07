Un week-end animé au village...

LA Foa. Vide-greniers, bingo et café marché... Samedi, plusieurs animations ont eu lieu sur la commune pour le plus grand plaisir des habitants et des visiteurs. L’objectif était également de récupérer des fonds pour financer des projets.L’association du centre de retraite Kiwanis, notamment, proposait des stands sur le parking de l’hôtel Banu, pour recueillir des fonds au profit des résidents.