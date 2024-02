La première carte touristique de Dumbéa vient de sortir

Nichée entre rivières et montagnes, Dumbéa est la commune qui dispose des sites naturels touristiques les plus proches de Nouméa. Haute Dumbéa, monts Koghi, haute Couvelée… Ses atouts ne manquent pas. Mais encore faut-il les faire connaître, notamment auprès des visiteurs étrangers.

C’est pourquoi Sud tourisme et la mairie se sont associées pour créer la première carte touristique de Dumbéa. Parcs naturels, gîtes et tables d’hôtes, prestataires de loisirs, sentiers de randonnée, commerces, transports en commun…. Ce document imprimé à 5000 exemplaires balaye en un coup d’oeil l’ensemble des informations pratiques de cette commune au potentiel encore sous-exploité.

Attirer davantage de croisiéristes

"Il y a encore une dizaine d’années, nous étions une ville-dortoir. Aujourd’hui, les gens y travaillent, y ont leurs loisirs et nous avons également de plus en plus de prestataires touristiques qui s’implantent dans notre commune et d’autres qui manifestent leur intérêt, explique Gérard Piolet, premier adjoint au maire, qui cible un public en particulier : les croisiéristes. Nous sommes au centre de l’intercommunalité et nous sommes l’une des seules communes qui a cette possibilité d’accueillir du tourisme international à la journée, notamment des croisiéristes. Nous souhaitons donc être partie prenante dans cette démarche pour favoriser les retombées économiques dans la commune."





Avec 343 703 passagers accueillis l’an passé à la gare maritime de Nouméa, le tourisme de croisière représente une opportunité non négligeable pour la commune, notamment pour ses prestataires de loisirs. Car en ce qui concerne le parc provincial de la Dumbéa, son site naturel emblématique, il y a encore du chemin à faire avant de pouvoir accueillir comme il se doit ces éventuels nouveaux flux de visiteurs.

"Le parc provincial est aujourd’hui le site qui attire le plus de touristes locaux. Mais l’enjeu pour la province, c’est de faire de ce parc un lieu incontournable au même titre que la rivière Bleue, Déva ou les Grandes Fougères afin de faire de Dumbéa un point fort de cette région, estime Jean-Gabriel Favreau, président de Sud tourisme. Le parc doit s’inscrire dans cette démarche de tourisme vert et durable. Et c’est pourquoi nous devons travailler sur son accès et à développer certains produits autour de ce site."

À quand des prestataires de loisirs au parc provincial ?

Et ce n’est pas la mairie, qui plaide en ce sens depuis de longues années, qui le contredira : " Notre axe principal de développement c’est le parc provincial. Nous travaillons en bonne intelligence avec la province Sud car il faut impérativement que nous trouvions avec elle un vrai plan de gestion pour ce parc, qui aujourd’hui a un véritable attrait touristique mais qui est essentiellement visité par les habitants du Grand Nouméa, martèle Gérard Piolet. Ce n’est qu’une fois ce plan de gestion adopté que nous pourrons y implanter différents types de prestataires : de la location de VTT, des guides pour découvrir la faune et la flore qui est extraordinaire."