Le Méridien de Bora Bora devient le Westin Resort & Spa et rouvrira mi-2024

138 bungalows, dont 85 sur pilotis. C’est bien plus qu’un lifting qu’a subi, depuis 2020, le Méridien de Bora Bora. L’hôtel, racheté par Louis Wane à EDT début 2017, avait fermé ses portes quelques semaines après le début de la crise Covid, ce qui a impliqué un plan social et des départs volontaires pour les 180 salariés. Une fermeture alors annoncée pour " au moins 18 mois " par le propriétaire qui expliquait vouloir agrandir, rénover et rehausser le niveau de prestations de l’établissement. Vu les difficultés d’approvisionnement de la crise Covid, les 138 bungalows, 40 de plus qu’avant la pandémie, devaient rouvrir leurs portes à partir d’octobre 2023. Ce sera finalement le deuxième trimestre 2024, comme l’annoncent plusieurs offres de recrutement, principalement pour des postes de direction et d’encadrement, qui ont circulé dernièrement.





Mais le 5-étoiles ne retrouvera pas son enseigne Le Méridien : il deviendra à sa réouverture le Westin Bora Bora Resort & Spa. Un changement de nom accompagné, d’après ce que les promoteurs du projet annonçaient en 2022, d’un nouveau style "épuré, ouvert et tourné vers le bien-être", pour un complexe "adapté aux jeunes générations ". Une "attention particulière sera apportée à la clinique des tortues avec le développement d’une infirmerie", précisaient-ils lors d’une visite gouvernementale du chantier l’année dernière.

Premier Westin de Polynésie

Il s’agira donc du premier établissement Westin de Polynésie. Cette chaîne d’hôtels de luxe, installée dans plus de 200 villes et destinations, fait partie du groupe Marriott, aussi propriétaire de l’enseigne Le Méridien, et qui est aussi implantée au fenua au travers du Saint-Régis, vendu par Louis Wane en 2016 au groupe Hainan (HNA) avant d’être cédé au groupe chinois Dazhong. Marriott, plus grand groupe hôtelier au monde, a plusieurs fois exprimé sa volonté de s’engager davantage en Polynésie française, notamment en postulant, en 2018, pour la gestion de plusieurs hôtels d’une ancienne version du Village Tahitien, en s’associant au projet de 5-étoiles à Raiatea.