À Deva, Bourail s’affiche en lettres XXL

Il y a comme un air d’Hollywood… Au cœur de la Brousse. Si le concept d’arborer le nom d’une ville en lettres XXL ne date pas d’hier (le nom de la capitale du cinéma américain s’affiche à flanc de colline depuis 1923), ce concept se répand désormais comme une trainée de poudre, gagnant une multitude de grandes villes du monde entier… et même le Caillou.

Rayonner grâce aux selfies publiés sur les réseaux sociaux

C’est à l’entrée du domaine de Déva qu’un " #Bourail " géant vient de s’implanter. Huit caractères de 1,60 mètre de haut et fabriqués localement pour un budget de près de cinq millions de francs. Un investissement financé par Sud tourisme qui a l’ambition de faire rayonner la commune à l’international grâce au "pouvoir" des selfies.

"Ça marche très bien. Toutes les voitures s’arrêtent et les visiteurs se prennent en photo devant. C’est une manière d’ancrer leur séjour tout en gagnant en visibilité sur les réseaux sociaux, explique Roxanne Brun, directrice du domaine de Déva et de Sud tourisme. En quelques jours, grâce au hastag #Bourail, nous avons déjà été mentionnés plus d’une centaine de fois sur internet. Cette initiative incite ainsi les visiteurs à participer à la promotion de la destination en partageant leur expérience."

Bientôt d’autres lettres géantes ?

Un concept qui pourrait bien faire des émules. "Nous sommes ouverts à en discuter en vue de déployer ce dispositif dans d’autres communes qui sont actionnaires de Sud tourisme, annonce Roxanne Brun. L’idée, c’est de véhiculer une image tendance de nos destinations."