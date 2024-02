Embouteillages dans le col de la Pirogue : "les aménagements ne sont pas à l’origine des perturbations", dit le gouvernement

Une voiture brûlée, mardi 30 janvier et un camion cuve en panne, mercredi 31 janvier. Il n’en fallait pas plus pour attiser la colère des automobilistes du col de la Pirogue, bloqués plusieurs heures dans d’importants embouteillages provoqués par ces deux incidents survenus coup sur coup. Pour nombre d’entre eux, le coupable est tout trouvé : la Direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres (DITTT), qui s’est récemment chargée d’aménager cet axe accidentogène en mettant notamment en place un séparateur de voies. Une installation qui serait, selon certains, la première responsable des embouteillages, en raison des difficultés qu’elle occasionnerait pour l’intervention des secours. "Les aménagements sécurisés du col de la Pirogue ne sont pas à l’origine de ces perturbations", répond le gouvernement, dans un communiqué diffusé ce jeudi 1er février.

Selon l’exécutif, les dispositifs amovibles mis en place doivent justement permettre de dévier la circulation en cas d’accidents. "De plus, les largeurs de voies, en dehors des créneaux de dépassement, ont été adaptées pour faciliter le passage de convois ou l’intervention des services de secours." Par ailleurs, le gouvernement rappelle que le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema) a participé à la réalisation du dispositif.

"Aucun accident grave" depuis la mise en sécurité du col

Un temps d’intervention des secours est toujours nécessaire lors d’un accident, poursuit l’exécutif dans son communiqué. "En cas d’incendie de véhicules, la circulation est forcément interrompue, indépendamment de la présence d’un séparateur ou non, en raison des fumées et du risque d’explosion", argumente le gouvernement, avant d’ajouter qu’un "travail de coordination des plans d’intervention des différents acteurs (pompiers, sécurité civile, premiers secours) est en cours".

Ces travaux de sécurisation du col de la Pirogue, menés entre 2022 et 2023, "ont été réalisés essentiellement pour prévenir les chocs frontaux à l’origine de 20 décès ces 15 dernières années". "Depuis la mise en place du séparateur, aucun accident grave n’est à déplorer sur ce tronçon."