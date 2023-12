Fiji Airways inaugure sa nouvelle ligne Nouméa-Nandi

En se posant à 12h35 ce jeudi sur le tarmac de l’aéroport international de Tontouta, l’avion de Fiji Airways n’a pas seulement inauguré l’arrivée de la compagnie en Nouvelle-Calédonie, selon Viliame Robgoibuli Gavoka : "Plus qu’une liaison, nous célébrons aujourd’hui notre unité dans le Pacifique", a déclaré le vice-premier ministre fidjien, après avoir été accueilli devant l’aéroport par une coutume et la performance de la troupe de danse Wetr.

La liaison, déjà assurée par Aircalin, sera donc également opérée par Fiji Airways à partir du 7 décembre, à hauteur de deux vols hebdomadaires, les lundis et jeudis. Le vol inaugural entre Nandi et Nouméa se voulait le point de départ d’un "partenariat touristique à développer".





"Nous avons tant à offrir dans le Pacifique. C’est une région magnifique mais nous ne faisons pas assez pour la promouvoir", a poursuivi le vice-premier ministre fidjien. L’arrivée de Fiji Ariways doit y remédier.

Atteindre les voyageurs américains

Pour les deux territoires, l’ambition est la même : faire repartir le tourisme, quatre ans après le coup d’arrêt lié à la crise sanitaire mondiale. "C’est un jour important pour la Nouvelle-Calédonie", a souligné Mickaël Forest, membre du gouvernement chargé de la promotion internationale du tourisme et président de Nouvelle-Calédonie Tourisme (NCT). La promesse d’un "développement de notre tourisme" mais également d’une évolution des échanges commerciaux.

C’est dans cette optique que l’élu calédonien a ratifié une "déclaration d’intention visant à intensifier" la collaboration entre Fiji Airways et Nouvelle-Calédonie Tourisme, les deux parties s’engageant à "stimuler le trafic sur la nouvelle route de Fiji Airways" par une série d’actions communes. Pour David Guyenne, président de la Chambre d’industrie et de commerce qui gère l’aéroport de Tontouta depuis 55 ans, l’arrivée de Fiji Airways en Nouvelle-Calédonie est aussi la preuve "que la destination redevient attractive".





Au-delà des relations entre les deux archipels, ces vols supplémentaires vers Nandi doivent permettre aux Calédoniens de profiter d’un vaste réseau vers le reste du monde, et notamment l’Amérique du Nord, avec des correspondances à destination de San Francisco, Los Angeles ou encore Honolulu. L’Asie est également un continent qui pourra être rallié par Nandi. Des connexions que le gouvernement calédonien espère rendre plus fluide aussi dans l’autre sens, à destination de la Nouvelle-Calédonie. En effet, le nouveau partenariat a pour vocation "d’atteindre de nouveaux marchés" et d’attirer des voyageurs de parties du monde encore peu reliées au Caillou.