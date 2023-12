Nouméa, le nouvel A320neo d’Aircalin, est attendu à La Tontouta, le 26 décembre

En cette période de fin d’année, c’est un très gros cadeau de Noël que la compagnie Aircalin attend de pied ferme sur la piste de La Tontouta. Nouméa, le nom de ce nouvel A320 neo, doit ainsi atterrir en Nouvelle-Calédonie, mardi 26 décembre. Il s’agira du dernier appareil qui renouvelle la flotte de la compagnie (composée de quatre avions, dont deux A320 et deux A330).

Le "processus de livraison" de cet airbus, construit et assemblé à Toulouse, dans l’Hexagone, a commencé dès lundi et doit s’achever ce jeudi par le transfert du titre de propriété de l’avion à Aircalin. Son grand "convoyage" vers le Pacifique pourra alors commencer. Ce samedi, Nouméa quittera Toulouse en direction de Dubaï, puis de Singapour avant d’arriver à La Tontouta, non sans une escale à Brisbane.

Une cérémonie est ainsi prévue à l’aéroport pour honorer comme il se doit l’arrivée de ce nouvel appareil. "Au total, deux A320 néo (dont Nouméa) doivent ainsi desservir l’ensemble des destinations australiennes, néo-zélandaises ainsi que celle avec Nandi et Papeete", avait précisé Georges Selefen, directeur général d’Aircalin, lors de la réouverture de la ligne entre Melbourne et le Caillou.