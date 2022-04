[VIDÉO] Intempéries et assurances : le coup de gueule d'une agricultrice de Bourail

Alors que les maraîchers commençaient à peine à sortir la tête de l’eau après des mois d’intempéries, tous leurs efforts sont de nouveau réduits à néant.

Reportage à Bourail, sur l’exploitation de Dominique Burguière. Cette exploitante s’est lancée voilà deux ans dans la culture hors sol sous bâche de salades. Une méthode censée protéger les cultures des inondations et des excès d’eau qui permet de produire tout au long de l’année. Mais c’était sans compter le passage de Ruby, en décembre, qui a détruit toutes ces installations.

"Mon plus gros désespoir, c’est qu’aucune assurance ne prend en charge en Calédonie les structures de serres et les tables de cultures. On doit être le seul métier où nos outils de travail ne peuvent pas être assurés. J’ai perdu deux millions de francs", déplore cette maraîchère.