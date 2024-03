Le miel de Lifou et le whisky de Dumbéa primés au Salon de l’agriculture à Paris

Deux médailles de plus pour les entreprises calédoniennes. Jeudi, les résultats du Concours général agricole ont été dévoilés sur le stand de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (Odeadom), au Salon de l’agriculture, qui se tient jusqu'au dimanche 3 mars à Paris. 113 produits ultramarins, dont 43 en or, ont été couronnés cette année. Une belle moisson, puisqu’en 2023, 80 médailles avaient été remportées par l’outre-mer, dont 38 en or.

" Preuve de la montée en gamme et de la diversification " de l’agriculture en outre-mer, a commenté le commissaire général du concours, Olivier Alleman, qui souligne aussi " l’excellence " des produits présentés. Pour le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, accompagné par sa ministre déléguée Agnès Pannier-Runacher, c’est aussi gage que " l’agriculture ultramarine est une vitrine de la ferme France ".

De son côté, la province des Îles a tenu à féliciter les deux lauréats calédoniens sur sa page Facebook. "Nous sommes fiers de féliciter les lauréats primés lors du Salon international de l’agriculture. La case du miel a remporté la médaille d’argent, démontrant son engagement envers la qualité et l’innovation dans le secteur apicole. De même, Moonshine SARL, médaillée de bronze, a été honorée pour son whisky exceptionnel, mettant en valeur la vanille des îles Loyauté, écrit-elle. Ces récompenses témoignent du savoir-faire remarquable et de la créativité des producteurs locaux, soulignant la reconnaissance croissante du 'Made in Loyalty'. "

Pour les autres territoires ultramarins, les vanilles de Tahiti (Tahitensis), de Mayotte (Planifolia) et de Guadeloupe (Pompona) se sont particulièrement distinguées. Tout comme les rhums et punchs des Antilles, Guadeloupe et Martinique, de La Réunion et de Polynésie. Côté miel, à noter la médaille d’or pour la Miellerie de Macouria en Guyane ou encore les Miels de Bourbon à La Réunion.

Les 113 produits ultramarins médaillés sont à découvrir ici