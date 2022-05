Contre la vie chère, le gouvernement brandit un "bouclier qualité prix"

Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie poursuit la lutte contre l’augmentation des prix. Après des réunions le 29 avril et le 3 mai, l’exécutif du pays a rencontré les syndicats des salariés et les organisations patronales.

Dans un communiqué, lundi 16 mai, le gouvernement présente un certain nombre de mesures et évoque certaines pistes. Il s’est, par exemple, accordé avec les partenaires sociaux pour mettre en place un "bouclier qualité prix".

Légumes, fruits, viande et poisson

Un panier de fruits et légumes de 6 kg sera commercialisé dans les magasins de plus de 500 m². Il coûtera au maximum 2 500 francs. Un dispositif similaire est envisagé pour la viande et le poisson. "Le prix de vente d’une cinquantaine de produits alimentaires et non alimentaires de grande consommation et de première nécessité sera plafonné", ajoute le gouvernement.

D’autres pistes sont aussi évoquées. Le communiqué le gouvernement mentionne des négociations avec les entreprises pétrolières, la réduction des taxes du pétrole ou des aides pour les professionnels.

Le gouvernement, les syndicats et les organisations patronales vont se rencontrer "chaque semaine pour suivre la mise en place" de ces mesures.