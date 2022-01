Contrat de développement : l’État et la Nouvelle-Calédonie officialisent le redéploiement des crédits

Le président du gouvernement, Louis Mapou, et le haut-commissaire, Patrice Faure, ont signé mercredi matin un cinquième avenant au contrat de développement 2017-2022 qui associe la Nouvelle-Calédonie et l’État pour des investissements publics. Le montant global du plan d’investissement perd 400 millions, et s’établit désormais à 18,5 milliards, l’État maintenant ses 8,8 milliards.

Deux abandons, quatre opérations nouvelles

Deux opérations sont "abandonnées" : la création d’une zone de développement prioritaire (Zodep), et celle d’un établissement public d’enseignement adapté (Epeanc). Six chantiers voient leur enveloppe budgétaire rabotée : site sportif de Magenta, numéro de santé calédonien, lycée agricole de Pouembout, accueil des croisiéristes, réseau de radars météorologiques, Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (Itep).

Trois investissements sont ajoutés au contrat de développement : études pour la construction des ponts de la Tontouta et de Ponérihouen, aménagement de Nouville, et intervention urgente sur le col de Katiramona.