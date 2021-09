Province Sud : une exonération de cotisations sur les embauches pour "contrebalancer l’attentisme"

Pour "contrebalancer l’attentisme" des entreprises en cette fin d’année référendaire, Sonia Backès, présidente de la province Sud, a défendu jeudi un texte visant à favoriser les recrutements de "longue durée", soit les CDI et les CDD d’au moins un an.

Le dispositif consiste en une exonération de cotisations patronales sur 12 mois, pour les salaires compris entre 1 et 1,3 salaire minimum. Il s’appliquera aux offres d’emploi déposées avant la fin de l’année 2021, et aux embauches réalisées au plus tard le 31 janvier 2022, par les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, et dans la limite de 5 embauches par entreprise.

La mesure coûtera entre 330 000 francs et 1,1 million par embauche, en fonction du niveau de salaire et des cotisations liées aux risques d’accident du travail.

