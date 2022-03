Avec un nouveau barème à la prochaine rentrée universitaire, des étudiants Calédoniens vont pouvoir devenir boursiers

Une "injustice flagrante" que subissent les étudiants calédoniens en voie de disparition.

Dans un communiqué, les parlementaires Philippe Gomès, Philippe Dunoyer et Gérard Poadja annoncent qu’un "nouveau barème sera enfin en vigueur dès la prochaine rentrée universitaire, ce qui permettra à de nombreux étudiants non boursiers de pouvoir le devenir demain".

"Pourquoi seuls 28 % des étudiants calédoniens bénéficient des bourses de l’État sur critères sociaux, quand ils sont 38 % en Métropole… et 62 % dans le reste des outre-mer. Un constat qui s’explique par des critères d’attribution des bourses fixés uniformément sur l’ensemble du territoire national, sans prise en considération du coût de la vie en Nouvelle-Calédonie. Une situation constitutive d’un réel frein à l’accès à l’enseignement supérieur pour les jeunes calédoniens", rappelle les membres de Calédonie ensemble.

Questions au gouvernement à l’assemblée nationale, au Sénat, courriers au ministre de l’Éducation nationale, à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche et au ministre des Outre-mer, dépôts d’amendements à la loi relative à l’orientation et à la réussite des étudiants et dans chacune des lois de finances… "A chacune de ces réunions, le gouvernement a reconnu l’invraisemblance que constitue le faible taux bourses en Nouvelle-Calédonie, en comparaison avec les autres territoires et la nécessité de corriger cette anomalie. Mais la concrétisation en actes se faisait toujours attendre".

Philippe Gomès, Philippe Dunoyer et Gérard Poadja estiment qu’avec ce nouveau barème à la prochaine rentrée universitaire, ce sont environ 170 étudiants calédoniens supplémentaires qui bénéficieront des bourses dès septembre 2022, "des montants de bourses revalorisés pour près de 500 étudiants, l’accès au "passeport mobilité" c’est-à-dire à un billet aller/retour Nouméa Paris pris en charge chaque année à 100 %, un accès prioritaire aux logements du CROUS et l’exonération des frais de scolarité".