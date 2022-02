Une rentrée scolaire normale en province Sud

La province Sud prévoit une rentrée normale pour ses 18 846 élèves scolarisés dans les écoles primaires et maternelles publiques.

Peu de mesures anti-covid

Les élèves attendus à partir du lundi 14 février entreront en classe entière. Le port du masque ne sera ni obligatoire à l’intérieur, ni à l’extérieur, "pour une reprise des apprentissages dans les meilleures conditions, la province Sud équipera les enseignants de CP et CE1 de masques inclusifs", détaille la province Sud par voie de communiqué. Les brasseurs d’air et les climatiseurs seront autorisés et la distanciation sociale ne sera plus impérative.

En cas de Covid

Un élève cas contact n’aura pas l’obligation de se faire tester mais un enfant déclaré positif ou présentant des symptômes devra s’isoler durant sept jours. En l’absence de symptômes et sur présentation d’un test négatif, il pourra revenir en classe sous 48 heures.