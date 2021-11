L’UGPE est déçue par le discours de Louis Mapou

L'Union groupement de parents d’élèves (UGPE) de Nouvelle-Calédonie attendait une "une véritable ambition pour l’école". Mais le discours de Louis Mapou, jeudi 25 novembre, lors de la déclaration de politique générale du 17e gouvernement, l’a déçue.

L’UGPE note des "contradictions flagrantes" et déplore l’absence "d’actions concrètes".

Vigilance

L’UGPE ne retrouve "aucune annonce sur les thèmes attendus par les parents d’élèves". Selon l’organisation, les parents d’élèves attendaient Louis Mapou sur les programmes scolaires, sur la place des langues kanak, sur le recrutement local et sur le rythme scolaire.

Après cette déclaration de politique générale, l’UGPE se dit "plus vigilante que jamais". Elle appelle à une école plus locale, tournée vers les "enjeux du pays et mondiaux", mettant fin "[à] l’échec scolaire, [au] décrochage, [à] l’illettrisme et [à] l’innumérisme."