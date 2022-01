[VIDÉO] La France en mission humanitaire pour les îles Tonga

Les forces armées françaises dans le Pacifique participent depuis la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française à la mission d’assistance que la France conduit au profit des îles Tonga.

Sous la coordination du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, en liaison avec les autorités des îles Tonga et avec l’appui de l’Union européenne, la France du Pacifique intervient pour répondre aux besoins les plus urgents de la population des Tonga, après l’éruption du volcan Hunga Tonga-Hunga Ha’apai survenue le 15 janvier et le tsunami.

Le samedi 22 janvier, le patrouilleur Arago des Forces armées a quitté la Polynésie française pour rejoindre les îles Tonga, avec à son bord 34 tonnes d’aide. Le lundi 24 janvier, le patrouilleur La Glorieuse a appareillé de Nouvelle-Calédonie avec près de 10 tonnes de fret complémentaire.

L’aide transportée par ces deux bâtiments représente 10 000 litres d’eau potable, 2 000 rations de combat, environ 500 tentes, 3 600 jerrycans d’eau, et divers matériels d’urgence.

Les Fanc réaliseront en outre plusieurs missions aériennes : mardi 25 janvier, un vol de reconnaissance en avion Gardian pour contribuer à l'appréciation de la situation par les autorités des Tonga ; mercredi 26 janvier, une mission de transport par avion Casa pour acheminer un supplément de ressources d'urgence, selon les besoins des Tonga.

Les forces françaises dans le Pacifique travaillent en partenariat étroit avec les forces armées de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Ces deux pays et la France coordonnent leur réponse dans le cadre du dispositif Franz de coordination régionale de l'aide humanitaire, actuellement présidé par la France. Ce mécanisme permet l'échange d'informations opérationnelles entre les États qui apportent leur soutien aux Tonga. Dans la situation actuelle, d'autres partenaires ont été associés à la coordination Franz : États-Unis, Japon, Fidji, Royaume-Uni, Union européenne, Organisations des Nations unies…

"Les forces de souveraineté françaises dans le Pacifique, Fanc et Fapf, sont entraînées et préparées à agir rapidement et efficacement, dans tous types de situation, incluant l'assistance humanitaire en cas de catastrophe naturelle. Elles s'y entraînent régulièrement avec les forces armées et les services d'urgence des pays partenaires de la région. Elles peuvent s'appuyer sur leurs bases respectives en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, et sur le territoire de Wallis et Futuna si nécessaire", déclarent les Fanc.