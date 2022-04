Cambriolage au Johnston : la police interpelle cinq mineurs en possession de 17 bouteilles d’alcool

En fin de nuit, vers 5 heures, un groupe de cinq jeunes a grimpé sur le toit de l’enseigne Johnston pour rentrer par effraction à travers le système d’aération dans le supermarché. À l’intérieur, un seul rayon était dans leur viseur : celui de l’alcool. Une fois leur razzia accomplie, les cambrioleurs ressortent les bras chargés de 17 bouteilles pour prolonger la fête en ce long week-end.

Mais c’est sans compter un détail important : l’enseigne est dotée de systèmes de sécurité efficaces. Et notamment d’un vigile qui les a surpris et a alerté les forces de l’ordre. Alors qu’ils tentaient de fuir, les voleurs ont été interpellés dans la foulée par la police municipale qui patrouillait à proximité. Les cinq cambrioleurs sont tous mineurs.

Deux cambrioleurs identifiés par des témoins

Plus tôt dans la nuit, vers 1h30, deux hommes ont également été interpellés après avoir cambriolé un commerce du Quartier-Latin où ils ont dérobé de l’argent et un ordinateur. Sauf que des témoins les ont repérés et signalés à la police, qui n’a pas tardé à les retrouver dans le secteur. Formellement identifiés par ces témoins, les voleurs, qui se trouvaient en possession de l’ordinateur, ont été placés en garde à vue.