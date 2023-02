New Start : Paris appelle Moscou "à faire preuve de responsabilité"

La France a appelé mardi la Russie à "faire preuve de responsabilité et à revenir au plus vite sur son annonce de suspension" à sa participation au traité russo-américain New Start sur le nucléaire.

Paris "rappelle que le traité New Start constitue un instrument essentiel de l'architecture internationale de maîtrise des armements nucléaires et de stabilité stratégique", a précisé dans un communiqué Anne-Claire Legendre, la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.