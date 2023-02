Zelensky demande à Macron et Scholz des avions et de l'armement lourd "le plus tôt possible"

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, arrivé mercredi soir à Paris pour un dîner avec son homologue français Emmanuel Macron et avec le chancelier allemand Olaf Scholz, a demandé de l'armement lourd et des avions "le plut tôt possible".

"Plus tôt l'Ukraine obtient de l'armement lourd de longue portée, plus tôt nos pilotes obtiennent des avions, plus vite se terminera cette agression russe et nous pourrions revenir à la paix en Europe", a déclaré M. Zelensky à l'Elysée.