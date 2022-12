Noël s'invite dans le Grand Nouméa

En attendant le réveillon et l'arrivée du père Noël, plusieurs animations étaient proposées au complexe sportif de Dumbéa, à l'Arène du sud de Païta, et à Boulari, au Mont-Dore, ce samedi après-midi. L'occasion, pour les petits et les grands, de profiter d'un moment en famille, en se laissant aller à l'insouciance propre à cette période de fêtes.