Trop saoul, il ne parvient pas à faire démarrer la voiturette qu’il essaie de voler

Cette nuit à Dumbéa, un homme entre par effraction dans la maison d’un particulier. Il endommage la baie vitrée, pénètre dans le domicile pour ne voler qu’une chose : les clés de la voiturette garée au pied de la maison.

Trop saoul, il trébuche

En sortant, il titube, tombe à terre, plusieurs fois. L’individu est ivre, il fait grabuge et réveille les voisins. Il peine à faire démarrer la voiture, et percute un autre véhicule, quatre mètres plus loin, si bien que la police municipale a eu le temps d’arriver sur les lieux avant qu’il prenne la fuite.

Il a donc terminé sa nuit en garde à vue.