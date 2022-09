Mont-Dore : Quatorze caméras de vidéoprotection bientôt installées le long de Saint-Louis

Proposé par la gendarmerie en mars 2021, le nouveau système de vidéoprotection autour de Saint-Louis a connu une avancée majeure, jeudi soir. Réunis en conseil municipal, les élus Mondoriens ont voté en faveur d’une convention avec la province Sud pour financer l’installation de quatorze caméras le long de la RP1.

Cela représente une enveloppe financière de 42 millions de francs, dont 16,8 millions de francs financés par la province Sud.

"Quels effets sur la délinquance ?"

Une réponse aux "différents événements et actes de délinquance commis sur le secteur de Saint-Louis", indique la note explicative présentée aux élus.

Pour l’instant, seules quatre caméras sont implantées dans le secteur, dont trois ne fonctionnent plus. Le projet de déploiement prévoit l’ajout de deux caméras devant le lycée du Mont-Dore, une aux abords du pôle de sécurité, trois à l’entrée du lotissement Deray, trois au lotissement La Rizière et trois au rond-point de La Coulée. À cela s’ajoutera le remplacement de deux caméras.

L’équipement doit permettre à la police municipale et à la gendarmerie d’avoir "des éléments d’identification et d’ambiance le long de la voie provinciale 1". L’opposition s’est interrogée sur le coût de fonctionnement d’un tel dispositif et a émis des doutes sur son "effet sur la délinquance", a souligné l’élue de Générations Mont-Dore, Nina Julié.