Fête de Saint-Louis : rencontres au cœur de la tribu

"On fait ça pour que les gens se prennent en main et que de l’intérieur on arrive à changer l’image de notre tribu." Marie-Antoinette Brukoa est partout, en ce samedi de fête à Saint-Louis. Elle blague avec les visiteurs dans la file d’attente pour le petit train, passe dire bonjour dans les stands, interpelle les uns et les autres. Trésorière du Comité des fêtes de Saint-Louis, crée en 2021, elle l’affirme : "On a beaucoup d’idées pour que notre tribu s’ouvre, mais il faut d’abord gagner la confiance du public, et ça passe par des journées comme celle-là."

Portée par les associations de la tribu, la mairie du Mont-Dore et l’office du tourisme Grand Sud, cette sixième édition de la Fête de Saint-Louis a ouvert ses portes ce matin, par une coutume et une danse des enfants de la tribu.

Plusieurs visites de Saint-Louis en petit train sont encore prévues cet après-midi, ainsi qu’une visite historique de la mission ou encore une balade accompagnée jusqu’à La Trappe. Le marché est également ouvert jusqu’à 16 heures. Les visiteurs sont autant des gens de l’extérieur de Saint-Louis que des habitants ou d’anciens habitants, curieux de découvrir l’histoire de leur tribu.