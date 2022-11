Un mois de festivités à Nouméa pour Noël

Du cirque, du théâtre, de la danse, des clowns, des comédies musicales. 24 spectacles gratuits, interprétés par des artistes locaux et cinq compagnies venues de Suisse, de Métropole ou d’Australie, seront proposés au kiosque à musique de Nouméa entre le 1er et le 23 décembre.

La Fête de la Lumière durera du 10 au 31 décembre. Chaque soir, entre 19h et 23h, la place des Cocotiers s’habillera de lumière pour un spectacle haut en couleur. 500 projecteurs sont installés pour éclairer les arbres et plus de 13 kilomètres de guirlandes lumineuses. De la musique partout grâce à plusieurs haut-parleurs dissimulés au sol et en l’air qui diffuseront une playlist spéciale Noël. Sans oublier l’univers coloré et merveilleux de gourmandise qui s’installera sous le kiosque à musique, les jeux de lumière et le mapping au sol sur la place de la Marne, la neige artificielle et plein d’autres surprises pour faire rêver petits et grands.

Feu d’artifice le 1er janvier

L’îlot Sainte-Marie et le musée de la Ville seront aussi mis en lumière. L’arrivée du père Noël se fera le 24 décembre à 19h. Il fera le tour de la place des Cocotiers avant de se voir remettre les clés de la ville pour pouvoir accéder aux habitations et y déposer les cadeaux tant attendus.

Le feu d’artifice de la nouvelle année se déroulera à 20h le 1er janvier. Rendez-vous à Sainte-Marie pour admirer le spectacle pyrotechnique.