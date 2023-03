La baignade et les activités nautiques restent interdites à Nouméa

La réouverture des plages de Nouméa était notamment conditionnée à la qualité des eaux de baignade et à la turbidité de l’eau. Les fréquents épisodes pluvieux, ces derniers jours, et l’approche d’une nouvelle dépression tropicale ont conduit la maire de Nouméa à prolonger l’arrêté d’interdiction de baignade et d’activités nautiques. Il a été également élargi à l’îlot Maître, où la présence de squales a été observée. Sont concernés les plages de Magenta, de Sainte-Marie, du Château Royal, de l’Anse-Vata, l’îlot Canard, l’îlot Maître, la Baie des Citrons et le Kuendu Beach. Et ce jusqu’à nouvel ordre.

Une nouvelle campagne de prélèvement

Par ailleurs, "suite à différents signalements de la présence soutenue de requins, en particulier ce jour, le Maire organise de nouveau une campagne de prélèvement d’une semaine à partir du mardi 7 mars", précise la mairie dans un communiqué de presse publié ce vendredi après-midi. Depuis l'attaque du 29 janvier, au cours de laquelle une Nouméenne de 49 ans a été gravement blessée, dix-sept requins, tigre et bouledogue, ont été tués. La semaine suivante, un pratiquant de foil a, à son tour, été chargé. Puis un Australien de 59 ans est décédé le 19 février. Après chacune des attaques, des prélèvements ont été effectués et la baignade et les activités nautiques ont été interdites.