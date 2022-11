La base navale de Nouméa ouverte à tous, jusqu’à 16 heures

C’est probablement la dernière fois qu’il vous sera possible de la visiter. La Glorieuse, ce patrouilleur de plus de 50 mètres, sera démantelée l’année prochaine. Aujourd’hui, la base navale de Nouméa ouvre ses portes au grand public et organise des visites de l’ensemble de ses patrouilleurs, la Glorieuse, mais aussi La Moqueuse, le d’Entrecasteaux et le Vendémiare, bâtiment de 93 mètres de long.

Découvrir les métiers

Ces portes ouvertes sont l’occasion pour les Nouméens de visiter les 23 hectares de terrain militaire fermés au public le reste de l’année. Il est possible de rencontrer différents corps d’officiers et de découvrir le panel de métiers qui existe au sein de la Marine. La vedette de la SNSM et des tours de rade sont aussi organisés.