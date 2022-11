Malaise dans les services de la Jeunesse et des sports

Ce lundi matin, des banderoles de manifestation sont déployées devant le siège du gouvernement à Nouméa. La Fédération des fonctionnaires a appelé à la grève pour dénoncer plusieurs situations que le syndicat estime inacceptables.

Au cœur des revendications, le cas du Centre médico-social du stade Numa-Daly, à Magenta. "Un agent nous a fait remonter des locaux impraticables, un management déviant, un certain amateurisme avec la non-anticipation du remplacement du médecin partant à la retraite", déplore Pascaline Dupont, secrétaire générale adjointe de la Fédération des fonctionnaires Santé social. "Nous avons signalé au procureur, la manipulation de dossiers médicaux par la direction", avance-t-elle.

"Nous n’avons plus eu d’eau pendant six mois, je n’ai plus de téléphone depuis juillet, il n’y a pas eu de suivi depuis un an de nos sportifs", poursuit un agent présent sur le piquet de grève ce matin.

Une convention dénoncée par l’État ?

Autre problème : une convention du gouvernement avec l’État que celui-ci aurait dénoncé en raison de problèmes de recrutement. "Cela a provoqué une perte de cinq postes de cadres et des tâches assumées par des agents qui n’en ont pas les compétences", dénonce Pascaline Dupont.

"Nous voulons des engagements clairs sur la remise au niveau du Centre médico-social, la clarification des taches futures avec le départ des cadres État et la valorisation de ceux qui se retrouvent avec des tâches supplémentaires."

La Fédération des fonctionnaires annonce une trentaine d’agents en grève aujourd’hui.