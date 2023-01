Nouméa plage continue… Sans activités nautiques

Après l’attaque d’une nageuse devant la plage du Château Royal, ce dimanche, les baignades et activités nautiques ont été interdites "dans la bande des 300 mètres de Nouméa", et plus particulièrement sur les plages du Château Royal, de l’Anse-Vata, de l’île aux Canards, de la baie des Citrons, de la baie des Pétroles, de Magenta, de l’îlot Sainte-Marie, de l’îlot Uéré et ce, jusqu’à jeudi.

En conséquence, et si l’opération Nouméa plage n’a néanmoins pas été interrompue, les enfants ne pourront pas profiter des jeux nautiques proposés durant les prochains jours, au Kuendu Beach.