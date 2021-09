Des dispositifs anti-requins testés à Nouméa en 2022

Parmi les décisions majeures votées ce mercredi soir par les conseillers, une convention de partenariat entre la ville de Nouméa, la province Sud, et le Centre Sécurité Requin de la Réunion, qui permettra de tester des dispositifs innovants en début d’année prochaine. Autre décision d’envergure, la requalification de la promenade Roger-Laroque et le confortement de la plage de l’anse-Vata. Estimés à 2,3 milliards de francs, confortement du trait de côte, dispositifs en mer et aménagements divers devraient commencer au premier trimestre 2022.