[VIDÉO] 14-Juillet : le défilé avant les gouttes

Ce jeudi 14 juillet, plus de 750 militaires et plus de 50 véhicules ont défilé le long de l’avenue Victoire au cœur de Nouméa, pour la fête nationale. Ils ont réussi à tous parader avant l’arrivée des gouttes.





Malgré le temps maussade, le public était au rendez-vous.





L’événement a aussi été l’occasion de remettre des distinctions. Ont été décorés chevaliers dans l'ordre national de la Légion d'honneur : le médecin en chef Marilyse Frecher-Cervenka, de la direction interarmées du service de santé en Nouvelle-Calédonie et le lieutenant-colonel Nicolas Valentin, du commandement supérieur des FANC.

La médaille militaire a été remise aux majors Alain Gauthier, de la brigade de gendarmerie de Houaïlou, Thierry Pradelle du Rimap-NC, Patrick Perez, de la brigade de gendarmerie de Koumac, à l'adjudant-chef Antoine Caré, de la base aérienne 186 à Tontouta et à l'adjudant-chef Stéphane Hériveau, de la brigade de gendarmerie de Poya.

Enfin, le titre d'officier dans l'ordre national du Mérite a été décerné à l'ingénieur en chef de première classe Frédéric Guivarc'h, de la direction d'infrastructure de la défense de Nouméa et au capitaine de frégate Didier Brebion, de la base navale de Nouméa.





Et lors de ce défilé les troupes du RSMA (régiment du service militaire adapté) remportent toujours un franc succès : ce sont les seules à défiler en chantant.