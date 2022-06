Nouméa : la circulation d'une partie des lignes de bus interrompue par une grève

Les lignes D1, D2, D3, D4, L3, L4, L5, L6, M1, N1, N2, N3, N4, N5, N6 et N7 ne sont plus desservies depuis ce mercredi matin et l’agence commerciale de Moselle est fermée, annonce Tanéo. En cause : un mouvement de grève d’une partie des chauffeurs de Karuïa, qui bloquent le dépôt, à Ducos. Ils sont une trentaine en grève, depuis le lundi 15 mai. Ils demandent notamment une grille salariale, un treizième mois et la sous-traitance du ménage des bus.

Sur le réseau du délégataire Karuïa, les lignes suivantes circulent normalement : L1/Néobus, L2, L7, L8, D5, M4, P1, P2, P3, P4.

Pour rappel, suite au caillassage de quatre bus sur la route de Saint-Louis au cours du week-end du 4 et 5 juin, les conducteurs de Carsud ont décidé d'exercer leur droit de retrait, le sud du Mont-dore n'est donc plus desservi jusqu'au 16 juin.