Visite interactive du futur musée rural, samedi à la Villa-musée de Païta

Une visite guidée de la Villa-musée de Païta est organisée, ce samedi, à 13h30 par l’association Témoignage d’un passé. L’occasion de présenter, de façon interactive, le projet de nouveau musée de l’association dédié au patrimoine pastoral calédonien, sur le site de la Villa-Musée. Un projet lauréat du budget participatif 2021 de la province Sud, qui devrait aussi permettre d’aménager la structure en plusieurs thématiques, soit une salle sur le fumage et la fumaison, un espace sur les transports et un endroit dédié à l’histoire de l’élevage et de l’agriculture en Calédonie. Rendez-vous ce samedi, à la Villa-musée pour en savoir plus. Tarifs : 500 francs par adulte, 200 francs pour les 7-18 ans. Inscriptions au 77 83 73 ou sur animatup@gmail.com