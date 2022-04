Anse Vata : la requête de l'association Ensemble pour la Planète est rejetée, les travaux se poursuivent

Principal argument avancé et défendu par l’avocate d’EPLP, Céline Joannopoulos, devant le tribunal qui siégeait à juge unique mardi après-midi : "Une étude d’impact insuffisante pour évaluer les conséquences des travaux sur l’écosystème." Par un référé environnement, l’association demandait au tribunal la suspension des travaux de réaménagement de la promenade Roger-Laroque et du confortement du trait de côte, débutés le 4 avril, et d’enjoindre la commune à diligenter une étude d’impact globale et complète du projet. Le tribunal a rendu son délibéré ce jeudi matin : il a décidé de rejeter la requête d’EPLP, jugeant notamment l'étude d'impact réalisée par Seacoast suffisante. Pour lui, elle tient suffisamment compte des effets des travaux sur le milieu marin, estimés limités.

Un deuxième recours

Un deuxième recours a été déposé par EPLP le 11 avril : "Il concerne la demande d’annulation des travaux au motif que ceux-ci ont démarré alors même que la modification du plan d’urbanisme directeur nécessaire à leur conduite n’est pas encore avalisée puisqu’on est en pleine enquête publique", expliquait la présidente de l’association.