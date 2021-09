Koné : onze interpellations pour des cambriolages et des vols de voiture

"Ces derniers mois, une recrudescence de cambriolages et de vols de voitures avait été déplorée sur les communes de Koné et de Pouembout", indique la gendarmerie, qui a "réactivé" le 30 juillet "un groupe d’enquête", puis intensifié les patrouilles nocturnes.

"Grâce au travail de rapprochement et d’analyse réalisé par ce groupe d’enquête, trois opérations judiciaires ont été réalisées successivement le 31 août, le 9 septembre et le 15 septembre, permettant l’interpellation de 11 malfaiteurs, mineurs ou jeunes majeurs."

L’opération du 15 septembre a notamment permis d’élucider "trois cambriolages, un vol de voiture, deux vols de deux roues et des dégradations". Les deux mis en cause, âgés de 17 et 19 ans et résidant à Pouembout et Koné, "ont été convoqués prochainement devant tribunal de Koné aux fins de jugement et de mise en examen".